Miracolo al Santobono

Una bambina di pochi anni, proveniente dal Lussemburgo, è arrivata all'ospedale Santobono di Napoli per un intervento che le ha consentito di riaprire gli occhi senza provare dolore. La piccola ha affrontato un percorso medico complesso, portando speranza e sollievo alla famiglia. La sua storia ha suscitato attenzione tra i presenti, che si sono stretti intorno a lei e ai medici coinvolti nel trattamento.

: Dal Lussemburgo a Napoli per tornare ad aprire gli occhi senza dolore. È la storia della piccola Alessandra. (Nome di fantasia), una bambina di meno di due anni affetta da una rarissima forma di congiuntivite che le impediva persino di aprire gli occhi. Dopo mesi di preoccupazioni e risposte incomplete, la famiglia – residente in Lussemburgo – si è rivolta all’Unità di Oculistica Pediatrica dell’AORN Santobono Pausilipon di Napoli, diretta da Ciro Picardi. Alla bambina, diagnosticata una rarissima forma di congiuntivite lignea, caratterizzata dalla formazione di spesse pseudomembrane congiuntivali che possono compromettere progressivamente la funzione visiva.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Miracolo al Santobono Sanremo Sal Da Vinci in lacrime: l’esibizione che ha commosso l’Italia. Notizie correlate Al Santobono arriva un altro bambino da Gaza con grave lesione al midollo spinaleÈ arrivato nella notte all’AORN Santobono Pausilipon un bambino di 10 anni proveniente dalla Striscia di Gaza. Leggi anche: Bimbo di un anno muore al Santobono Approfondimenti e contenuti Al Santobono serve sangue per i bambini, lanciato l'appelloL'Ospedale Santobono Pausilipon lancia un appello urgente attraverso i propri canali social per far fronte a una grave carenza di sangue. Una situazione critica che rischia di compromettere la tempest ... ilfattovesuviano.it L’AORN Santobono Pausilipon entra nella rete degli IRCCSCon la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro della Salute Orazio Schillaci, l’AORN Santobono Pausilipon entra nella rete degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientific ... regione.campania.it