Mio padre sta male non può aspettare donna colpisce infermiere con un bastone | denunciata

Una donna è stata denunciata dopo aver colpito un infermiere con un bastone da passeggio. L’episodio è avvenuto dopo che il padre della donna, con una frattura al piede, aveva ricevuto le prime cure e lei aveva manifestato insoddisfazione per le risposte ricevute. La donna, visibilmente agitata, si è poi avvicinata di nuovo all’infermiere e lo ha colpito con il bastone.

Non aveva forse gradito la risposta ricevuta da un infermiere e così, dopo che il padre con il piede fratturato aveva ricevuto le prime cure, è tornata da lui e gli ha lanciato un bastone da passeggio. Altro episodio di violenza al pronto soccorso di Villa Sofia dove, lunedì scorso, un dipendente.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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