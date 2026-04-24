Mimit prezzi dei carburanti in calo per quindicesimo giorno consecutivo

I prezzi di benzina e gasolio alla pompa continuano a diminuire, segnando il quindicesimo giorno di fila di ribassi secondo i dati ufficiali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La tendenza dei prezzi è stata costante e progressiva da circa due settimane, con valori medi che si sono abbassati di giorno in giorno. La riduzione dei costi si registra in tutta Italia e riguarda sia i carburanti per uso privato che commerciale.

Proseguono i ribassi, progressivi e costanti, dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa. I dati di oggi - venerdì 24 aprile 2026 - dell'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy evidenziano il quindicesimo giorno consecutivo di riduzione dei prezzi medi. Lungo la rete stradale nazionale, il prezzo medio in modalità "self service" è pari a 1,736 euro al litro per la benzina e 2,062 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,786 euro al litro per la benzina e 2,117 euro al litro per il gasolio. Lo scrive il Mimit. Un trend positivo confermato anche dall'ultimo Weekly Oil Bulletin diffuso dalla Commissione europea, che monitora le variazioni dei prezzi medi settimanali nei Paesi UE.🔗 Leggi su Lanazione.it

Same Speech, Same Promises… So Where Are the Results

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