Milan Juve Yildiz al lavoro per giocare dal primo minuto Che cosa filtra in casa bianconera

In vista del match tra Milan e Juventus di domenica sera, si apprende che il giocatore bianconero Kenan Yildiz sta svolgendo allenamenti per essere impiegato fin dal primo minuto. La società sta monitorando la sua condizione e i risultati delle sessioni di allenamento, senza ancora confermare ufficialmente la formazione titolare. La partita si avvicina e le decisioni sul ruolo di Yildiz sono ancora in fase di definizione.

di Angelo Ciarletta Kenan Yildiz corre verso la presenza dal primo minuto in Milan Juve di domenica sera. Che cosa filtra sulle sue condizioni fisiche. La Juve corre verso la sfida decisiva contro i rossoneri con un solo obiettivo: recuperare il suo talento più cristallino. Secondo il Corriere dello Sport, Kenan Yildiz sta lavorando duramente alla Continassa per superare un’infiammazione al ginocchio sinistro. Dopo il breve scampolo di gara contro il Bologna, il giovane turco punta ora a una maglia da titolare a San Siro.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milan Juve, Yildiz al lavoro per giocare dal primo minuto. Che cosa filtra in casa bianconera Notizie correlate Juve Sassuolo, Thuram sarà convocato per la sfida dello Stadium. Cosa filtra sul suo impiego dal primo minutodi Angelo CiarlettaJuve Sassuolo, Thuram sarà convocato per la sfida di sabato in programma all’Allianz Stadium. Leggi anche: Tonali Juve, un’altra pretendente si aggiunge alla lista. Cosa filtra in casa bianconera e le ultime sulle richieste del Newcastle Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Come sta Yildiz: gioca titolare Milan-Juventus oppure va in panchina? Le ultime sulle sue condizioni; Allegri vs Yildiz, derby... condominiale: a Torino abitano nello stesso palazzo; Milan-Juve, le condizioni di Yildiz, Vlahovic e Holm; Allenamento Juve verso il Milan: come stanno Yildiz, Thuram e Holm. Le novità. Allenamento Juve verso il Milan: come stanno Yildiz, Thuram e Holm. Le novitàMancano cinque partite al termine della stagione e la Juve si trova finalmente in zona Champions League. I bianconeri sono infatti al quarto posto in classifica, a -3 da Milan e Napoli e a +5 dal Como ... tuttosport.com Juventus, infortunati verso il Milan: Adzic rientra, ansia Vlahovic e YildizJuventus, infortunati verso il Milan: Adzic rientra, ansia Vlahovic e Yildiz La Juventus vive ore decisive alla Continassa in vista della sfida contro il Milan. Tra recuperi, ... tuttojuve.com Gasp fa saltare Ranieri Milan-Juve mosse scudetto Buongiorno con la prima pagina di Tuttosport del 24 aprile x.com Gasp fa saltare Ranieri Milan-Juve mosse scudetto Buongiorno con la prima pagina di Tuttosport del 24 aprile - facebook.com facebook