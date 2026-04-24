Mi si è ristretto il banco | alla Posta Vecchia Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco

Un episodio ha coinvolto due persone presso la Posta Vecchia, riferito come un ritorno tra i banchi di scuola per un adulto. Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco sono stati presenti in questa situazione, che ha attirato l’attenzione per la natura insolita dell’evento. La vicenda si è svolta in un contesto che si definisce “fuori dagli schemi”, con un adulto che si è sottoposto a un percorso di formazione o reinserimento.

Una scuola fuori dagli schemi, dove a tornare tra i banchi è un adulto costretto a rimettersi in gioco. Arriva al teatro della Posta Vecchia “Mi si è ristretto il banco”, la commedia con Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco che sarà in scena sabato 25 aprile alle ore 21 e domenica 26 aprile alle.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Da Edoardo Leo a Ernesto Maria Ponte: doppio appuntamento al Cilea Tra ironia e impegno: Ivan Fiore in scena alla Posta Vecchia con uno spettacolo dedicato alla SiciliaIl teatro della Posta Vecchia di Agrigento apre le porte a una serata che intreccia ironia, poesia e impegno civile.