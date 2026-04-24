Durante un intervento pubblico, l'attrice e regista ha raccontato di aver ricevuto un consiglio che le imponeva di non dirigere un cast composto esclusivamente da uomini. Ha sottolineato che questa indicazione le era stata data in passato, rivelando le difficoltà incontrate nel mondo dello spettacolo legate a stereotipi di genere. La sua testimonianza si inserisce in una discussione più ampia sulle sfide delle donne nel settore cinematografico.

L'attrice e regista ha ricordato di quando le era stato sconsigliato di dirigere un cast di uomini perché probabilmente non avrebbero seguito i suoi ordini sul set Elizabeth Banks è apparsa di recente al Kelly Clarkson Show per promuovere la sua nuova serie su Peacock The Miniature Wife e le è stato chiesto di raccontare delle volte in cui si è sentita sminuita come attrice, regista e produttrice a Hollywood. Quindi, non ha esitato a ricordare quando le fu detto che non avrebbe potuto dirigere attori maschi se fosse passata dietro la macchina da presa. "Mi è stato letteralmente detto, dato che dirigo film, che 'non puoi dirigere gli uomini. Non ti seguiranno'", ha dichiarato.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Mi hanno detto che non potevo dirigere uomini": Elizabeth Banks contro il patriarcato a Hollywood

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