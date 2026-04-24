Meteo Genova e Liguria le previsioni per il weekend del 25 aprile

Per il weekend del 25 aprile le previsioni meteo indicano condizioni di bel tempo in Liguria, con cielo prevalentemente sereno a Genova e nelle altre località della regione. Venerdì 24 aprile il sole ha già dominato sulla zona, e le previsioni per i giorni successivi confermano condizioni di stabilità atmosferica. Nei dettagli, si prevede che le temperature rimarranno miti e che non sono attese precipitazioni significative durante il fine settimana.

Arriva il weekend del 25 aprile, ecco le previsioni meteo degli esperti di 3BMeteo.com per sabato 25 e domenica 26 aprile, con uno sguardo alla tendenza per l'inizio della nuova settimanaMeteo Genova e Liguria venerdì 24 aprileA Genova e in tutta la Liguria sole e bel tempo venerdì 24 aprile, sia.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Sergio Vadora. . METEO e prova costume... Queste le previsioni per i giorni 24, 25 e 26 aprile su Sestri Ponente e Genova tutta. Buona visione! - facebook.com facebook