Meta licenzia 8mila dipendenti spesa fuori controllo per l’intelligenza artificiale

Meta ha comunicato che a partire da maggio procederà con il licenziamento di 8.000 dipendenti. La decisione riguarda varie divisioni dell’azienda, senza specificare i motivi di questa riduzione del personale. La società ha anche evidenziato un aumento delle spese legate allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale. La comunicazione è stata inviata tramite un avviso ufficiale ai lavoratori interessati.

Meta ha annunciato il licenziamento di altri 8mila dipendenti a partire da maggio. Nell’avviso ai dipendenti la motivazione di questo licenziamento è indicata come una “riduzione delle spese” ma da diverso tempo il Ceo dell’azienda Mark Zuckerberg parla della necessità di rivedere il numero dei dipendenti dell’azienda per via dell’intelligenza artificiale. Nei suoi discorsi Zuckerberg non ha parlato soltanto della sostituzione di dipendenti resi ridondanti dall’IA, ma anche dei grandi costi che Meta si sta sobbarcando per sviluppare questa tecnologia. La spesa maggiore indicata in questi casi è la costruzione dei data center, ma recentemente è emerso un altro problema: anche il costo dei token, i singoli utilizzi di un LLM, è fuori controllo.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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