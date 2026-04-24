Mercato del lavoro l' allarme della Cisl sulla disoccupazione giovanile | Balzo dal 12,3% al 17,4%

Il mercato del lavoro nel 2025 presenta segnali di preoccupazione, secondo la Cisl, che segnala un aumento della disoccupazione giovanile dal 12,3% al 17,4%. La situazione in Romagna mostra un sistema con basi solide, ma con criticità evidenti, che richiedono interventi tempestivi. Le statistiche indicano un peggioramento della condizione occupazionale tra i più giovani, evidenziando sfide da affrontare per garantire stabilità e crescita.

“Il panorama del lavoro in Romagna nel 2025 si delinea come un sistema caratterizzato da fondamentali solidi, ma attraversato da crepe strutturali che richiedono attenzione immediata”. Così Francesco Marinelli, segretario generale della Cisl Romagna analizzando i numeri del Rapporto Annuale.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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