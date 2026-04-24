Medici di base la riforma distrugge la professione

I medici di medicina generale esprimono forti critiche alla bozza di riforma della professione presentata dal ministro della Salute. Secondo loro, le modifiche proposte rischiano di compromettere la qualità dell’assistenza e di modificare in modo sostanziale il ruolo tradizionale dei medici di base. La reazione è stata immediata e si è concentrata sulla volontà di evidenziare i potenziali effetti negativi delle nuove misure sul lavoro quotidiano e sulla tutela della salute dei pazienti.

Tempo di lettura: 2 minuti Dura reazione dei medici di medicina generale alla bozza di riforma della professione elaborata dal ministro della Salute. Un provvedimento “che distruggerà il medico di famiglia” “mai discusso con le categorie, inattuabile e pericoloso per i pazienti”, afferma in una nota la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (Fimmg), che chiede l’intervento della presidente del Consiglio. “È inaccettabile che una riforma di questa portata, che tocca il rapporto di cura di milioni di cittadini, venga elaborata nell’oscurità del mancato confronto istituzionale”, sostiene la Fimmg, che contesta almeno due “contraddizioni tecniche” contenute nello schema circolato nelle ultime ore.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Medici di base, “la riforma distrugge la professione” Career Counseling with Vedic Astrology: Jupiter Amatyakaraka in Ardra Nakshatra Notizie correlate Sos medici di base, fuga dalla professione. Il dottor Pagelli, 65 anni, si è dimesso venerdì: «Turni da 15 ore, neanche le bestie»ANCONA Ad avere bisogno di cure, perché non pare proprio in salute, è il sistema sanitario nazionale. Sanità, Giuliano (UGL): “Per i medici di famiglia definire un futuro certo o la professione andrà scomparendo”La UGL Salute prende atto della proposta di legge presentata dal parlamentare Benigni sui medici di famiglia e ribadisce la necessità di interventi... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Medici di famiglia. Cambia la convenzione con nuovi obblighi organizzativi e dipendenza su base volontaria. Arriva la riforma Schillaci per far funzionare le Case della Comunità. Ecco la bozza; Elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19; Medici di base in rivolta: il 77% pronto a lasciare il SSN se la proposta Benigni diventa legge; Arriva il medico di famiglia dipendente pubblico. Arriva il decreto Schillaci, i medici di famiglia dipendenti pubblici e perno delle case di comunitàUn medico di famiglia al centro dell'assistenza territoriale, motore delle Case di Comunità che stanno aprendo in tutta Italia e con un contratto da dipendente, su base volontaria, con il Servizio san ... ansa.it Riforma dell’assistenza primaria: medici di famiglia tra convenzione e assunzione nelle Case di comunitàIl decreto Schillaci introduce un modello duale per i medici di famiglia, con nuove regole di lavoro e remunerazione per garantire il funzionamento delle Case di comunità. ilsole24ore.com 17ENNE IN OSPEDALE PER "FORTE MAL DI TESTA": PALERMO, MEDICI GLI TROVANO PROIETTILE NEL CRANIO | Dopo una rissa a Carini: i fatti leggi --> https://www.teleone.it/2026/04/24/va-al-pronto-soccorso-per-un-forte-mal-di-testa-palermo-gli - facebook.com facebook Riuscirà il prode Schillaci a convincere i medici di famiglia a diventare dipendenti pubblici Per un miglior funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale, sarebbe un passaggio necessario, che però si scontra con il sindacato corporativo Fimmg Clarida Salv x.com