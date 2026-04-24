Media la Nato non acquisterà più aerei da ricognizione Usa

La Nato ha comunicato che non acquisterà più aerei da ricognizione prodotti negli Stati Uniti. La strategia prevede comunque di aggiornare la propria flotta di velivoli Awacs, ma con modelli di provenienza diversa rispetto a quelli precedentemente utilizzati. Questa decisione si inserisce in un piano di rinnovo delle risorse aeree dedicato alle attività di sorveglianza e intelligence. La modifica riguarda quindi la provenienza dei dispositivi, senza alterare l’obiettivo di potenziare le capacità di ricognizione.

La Nato prevede di modernizzare la sua flotta di aerei da ricognizione Awacs ma non si affiderà più a velivoli di fabbricazione statunitense. Come scrive la Dpa, se solo un anno fa si dava per scontato che il produttore statunitense Boeing avrebbe ottenuto l'appalto per la costruzione dei nuovi aerei da ricognizione, ora le fonti sostengono che in futuro verranno usati aerei del produttore canadese Bombardier, equipaggiati con il sistema di ricognizione e allerta precoce GlobalEye dell'azienda svedese di difesa Saab. L'ordine dovrebbe comprendere fino a 12 velivoli Global 6000 o Global 6500, per un valore di diversi miliardi di euro.🔗 Leggi su Lanazione.it

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