Mata Leão sconfitta ad Avellino | i Nuts fanno 1 a 1

La squadra Mata Leão è stata sconfitta ad Avellino nella seconda partita delle semifinali UISP. La gara si è conclusa con un risultato sfavorevole per la formazione locale, portando la serie a un pareggio di 1 a 1. La prossima sfida si svolgerà giovedì 30 in casa, dove i Mata Leão avranno l’opportunità di tentare di qualificarsi alla finale.

Tempo di lettura: 2 minuti La Mata Leão perde gara 2 delle semifinali UISP ed ora dovrà giocarsi la “bella” giovedì 30 tra le mura amiche. Sicuramente al Rampone sarà un’altra storia ma resta la sensazione di un’occasione sprecata per poter chiudere i conti e avere qualche giorno di riposo in più visto il fitto calendario dei prossimi mesi. Tante le defezioni per i sanniti che si presentano all’importante appuntamento di fine stagione con soli 8 giocatori disponibili a causa soprattutto degli infortuni multipli accorsi proprio nella semifinale di andata. La partita è subito segnata da un buon parziale dei padroni di casa che si mettono avanti fin dai primi minuti e la partita degli ospiti diventa subito in salita.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mata Leão sconfitta ad Avellino: i Nuts fanno 1 a 1 Notizie correlate BASKET/ Mata Leão in scioltezza contro Nocera: nel prossimo turno big-match ad AvellinoLa Mata Leão vince l’ultima gara casalinga del girone UISP battendo agevolmente Nocera. Mata Leão a punteggio pieno: vetta solitariaTempo di lettura: 2 minutiLa Mata Leão ottiene l’ottava vittoria in altrettante partite nel girone UISP e si conferma solitaria in testa alla... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Gara 1 alla Mata Leão. Ai sanniti la prima semifinale UISP; Basket, semifinale UISP: la Mata Leão travolge i Nuts di Avellino: 68-48 in gara 1.