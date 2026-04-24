Marco aiutava Samuele anche economicamente | l’ex moglie della vittima rompe il silenzio

Un ex coniuge ha rilasciato dichiarazioni sulla vita di Marco Cossi, affermando che l’uomo aveva assistito economicamente anche Samuele, una delle vittime. La testimonianza si concentra sul carattere di Cossi e sulla sua disponibilità a offrire aiuto, anche in circostanze che avrebbero richiesto maggiore attenzione alla propria sicurezza. Le dichiarazioni sono state rese nel contesto delle indagini relative alla vicenda che coinvolge Cossi e Samuele.

C’è una frase che, più di tutte, che riesce a restituire il ritratto di Marco Cossi secondo chi lo ha amato a lungo: “aiutava tutti, anche quando avrebbe dovuto pensare prima a proteggere se stesso”. Come riportato dal Gazzettino, è da questa convinzione, e da un dolore che non riesce più a.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate “Carlo… ora lo posso dire”. Pausini rompe il silenzio: la reazione della moglie di ContiIl Festival di Sanremo 2026 si è chiuso da pochi giorni, ma sui social continua a rimbalzare un momento che ha il sapore di una piccola “scena... 'Elodie fidanzata con Franceska Nuredini', Selvaggia Lucarelli: "Andrea Iannone furioso, lei lo aiutava economicamente"Secondo Selvaggia Lucarelli, il legame tra Elodie e Franceska sarebbe nato quando la cantante era ancora insieme a Iannone e lui le avrebbe imposto... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Marco Cossi, Samuele Donadello indagato per l'omicidio. Le 15 coltellate per affari legati ad un food truck; Omicidio Marco Cossi, indagato l’amico e socio in affari Samuele Donadello: dovevano aprire assieme un food truck; Delitto di Padova, fiori e lumini nel tunnel dell’omicidio: i colleghi omaggiano Marco Cossi; Padova, arrestato Samuele Donadello per l’omicidio di Marco Cossi. «Marco aiutava Samuele, anche economicamente»: l’ex moglie della vittima rompe il silenzioNel pieno dello choc per l’omicidio di Marco Cossi, Georgiana Costache sceglie di parlare per respingere con forza le ombre gettate sul progetto del food truck e per restituire il ritratto di un uomo ... padovaoggi.it Marco Cossi, lo scambio di messaggi con l'assassino Samuele Donadello prima dell'omicidio. I dubbi sulla ricostruzione fornita da 'Masterchef'PADOVA - «Ci vediamo lì per fumare», scrive Marco Cossi su Whatsapp. «Sì, ma dopo le 21 che non ce la faccio prima», risponde Samu Tenca, ... ilgazzettino.it Marco Cossi ucciso a coltellate, i titolari del bar Centralino: «Un uomo molto gentile, ci aiutava anche a sistemare» - facebook.com facebook