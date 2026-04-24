Marassi locale chiuso 20 giorni per spaccio | il Siap Serve arrivare alla chiusura definitiva

A Marassi, un locale è stato chiuso per 20 giorni dal questore per motivi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, in applicazione dell’articolo 100 del Tulps. Il Sindacato italiano agenti di pubblica sicurezza (Siap) ha preso posizione, chiedendo di adottare misure più severe e coordinate per affrontare il problema dello spaccio nel quartiere. La questura ha disposto la sospensione temporanea dell’attività commerciale interessata.

A seguito della recente chiusura temporanea di un esercizio commerciale a Marassi, disposta dal questore ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, il Siap interviene chiedendo misure più incisive e coordinate per contrastare lo spaccio nei quartieri cittadini.Secondo il sindacato, il provvedimento.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Padova: locale chiuso 45 giorni per spaccio e violenza a TomboloLa Questura di Padova ha disposto la chiusura immediata per 45 giorni di un esercizio pubblico situato a Tombolo. Roma: spaccio e droga nascosta in locale a Quarticciolo, chiuso per 10 giorniUn bar, situato in viale Palmiro Togliatti al Quarticciolo, è stato chiuso e la sua licenza sospesa per un periodo di dieci giorni. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Genova, chiuso per 20 giorni un minimarket di Marassi diventato centrale di spaccio; Minimarket diventa un hub per lo spaccio di cocaina: attività chiusa per 20 giorni, un arresto; Marassi, minimarket usato come base per lo spaccio di stupefacenti: chiuso per 20 giorni; Via Bertuccioni, minimarket chiuso per 20 giorni: stop del Questore dopo l’indagine dei Carabinieri -. Marassi, minimarket usato come base per lo spaccio di stupefacenti: chiuso per 20 giorniNel locale di via Bertuccioni trovate 60 dosi di cocaina e contanti durante un controllo dei carabinieri. Arrestato un 34enne ... lavocedigenova.it Cocaina tra gli scaffali, chiuso minimarket a Genova. I carabinieri: Centrale di spaccioIl negozio è in via Bertuccioni a Marassi. Arrestato il gestore di 34 anni ... msn.com In via Bonifacio a Marassi una lapide ricorda il partigiano Giuseppe Biscuola. Nato a Ferrara il 28.5.1904, antifascista fu più volte arrestato durante il Ventennio. Meccanico all'Ansaldo aderì alla Resistenza militando nella brigata SAP "Mirolli" operativa tra i qu - facebook.com facebook #SampdoriaMonza 0-2 45' - Ricomincia il match a Marassi x.com