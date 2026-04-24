Manutenzione straordinaria dei fossati per prevenire allagamenti sul territorio

Sul territorio comunale si stanno portando avanti interventi di manutenzione straordinaria su fossati e canali. L’obiettivo è migliorare il deflusso dell’acqua e ridurre il rischio di allagamenti, attraverso la pulizia e il controllo delle strutture idrauliche in varie zone della città. Le operazioni sono state avviate dall’amministrazione comunale e proseguono con l’intento di prevenire criticità durante le piogge più intense.

Proseguono gli interventi contro gli allagamenti sul territorio comunale. L’amministrazione comunale di Fontaniva ha avviato un programma di manutenzione straordinaria e pulizia di fossati e canali in diverse zone, con l’obiettivo di migliorare il deflusso dell’acqua e prevenire criticità durante.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Vento forte e piogge, allagamenti e danni sul territorio Allarme tubature: come prevenire allagamenti e risparmiareLa manutenzione strategica che salva gli impianti Un gorgoglio persistente nel lavandino della cucina, un cattivo odore che non se ne va, un... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: FONTANIVA | Lavori sui fossati contro gli allagamenti: interventi in più vie del territorio; Sicurezza dei fiumi in FVG: 10 milioni ai Comuni per la manutenzione. Manutenzione straordinaria dei fossati per prevenire allagamenti sul territorioL’amministrazione comunale di Fontaniva ha avviato un programma di interventi mettendo sul piatto 82.258,55 euro. Il sindaco Alberto Trento: «Non interveniamo solo quando c’è un’emergenza, ma lavoriam ... padovaoggi.it Lavori straordinari: senza fondo speciale la delibera può essere annullataLa gestione di un condominio comporta spesso la necessità di effettuare lavori di manutenzione straordinaria o innovazioni, interventi che richiedono una pianificazione finanziaria accurata. ilgiornale.it Partiranno dalla prossima settimana, meteo permettendo, nuovi interventi di manutenzione straordinaria su diverse strade del territorio comunale di Bagnacavallo. - facebook.com facebook