Manson dalle suore affondo di Calvano Pd | Da Fabbri un populismo che ricorda Trump

Il caso di Marilyn Manson e le suore continua a tenere banco in città, con reazioni che coinvolgono sia le istituzioni religiose sia il mondo politico. Dopo le dichiarazioni del sindaco e la replica della diocesi, anche un rappresentante del Partito Democratico ha commentato la vicenda, accusando il primo cittadino di adottare un linguaggio populista che ricorda quello di un ex presidente statunitense. La polemica si arricchisce di nuovi interventi e prese di posizione pubbliche.

Il caso di Marilyn Manson e delle suore continua a scuotere la città. Dopo la notizia del sindaco Alan Fabbri e la dura replica della Diocesi, sulla vicenda arriva anche il commento del mondo politico. “Le esternazioni del sindaco verso la Curia stanno diventando di giorno in giorno più gravi –.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lo scontro totale . Fabbri all’attacco: "Manson dalle suore, la Curia ha detto no" Leggi anche: Marilyn Manson e le suore, dura replica della Diocesi a Fabbri: "Sconcerto e indignazione" Approfondimenti e contenuti Si parla di: Lo scontro totale . Fabbri all’attacco: Manson dalle suore, la Curia ha detto no. Marilyn Manson non starà dalle suore: lo stop arriva dall’alto. Ma la Curia smentisce: Decisione non nostraFERRARA – Arriva (dall’alto) lo stop all’utilizzo del convento delle suore di San Vincenzo a Ferrara per ospitare gli artisti nel backstage di piazza Ariostea, dove ogni anno viene organizzato il fest ... dire.it Marilyn Manson ’respinto’ dalle suore. Scontro frontale tra vescovo e sindacoBotta e risposta tra il sindaco Alan Fabbri e l’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio sul concerto di Marilyn Manson. Dopo ... ilrestodelcarlino.it