A Manfredonia sono iniziati i lavori per la costruzione di un nuovo solarium nella zona Acqua di Cristo. Le immagini pubblicate questa mattina dal quotidiano locale documentano l’avvio delle operazioni di cantiere. La zona interessata è stata recintata e sono stati portati sul posto i materiali necessari per l’inizio dei lavori. La realizzazione del nuovo impianto è ora in corso.

Manfredonia - Le foto scattate questa mattina dal quotidiano L'Attacco mostrano che oggi sono iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo solarium. Il nuovo impianto è sulla scogliera in zona Acqua di Cristo. La struttura è proprio di fronte il noto ristorante La Perla del Golfo, a poca distanza dalla scogliera che fino a qualche tempo fa ospitava il solarium La Roca. La struttura è commissionata dalla società Gargano Turismo s.r.l.s. Non conosciamo al momento l'entità della struttura, se sarà solo solarium o se ospiterà anche un luogo di ristoro, c'è tanta curiosità nello scoprire la nuova struttura. Non è l'unico solarium che sorgerà nei prossimi anni, a Manfredonia nel breve futuro sorgerà un solarium con vista mozzafiato, ecco dove.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, iniziati i lavoro per un nuovo solarium in zona Acqua di Cristo

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