Il numero uno al mondo scende in campo sulla terra rossa del Bernabeu, accompagnato da Rafael Nadal. Oggi esordisce a Madrid contro Bonzi. La partita si svolge nello stadio della capitale, con il tennista di punta che affronta il suo avversario francese. La sfida apre la fase principale del torneo, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Il numero 1 al mondo scende in campo con Rafael Nadal sulla terra rossa del Bernabeu. Oggi l’esordio a Madrid contro Bonzi. Alla Casa Magica riparte la caccia ai record di Jannik Sinner! Dopo un mercoledì difficile, il tennis italiano rialza la testa con le vittorie di Jasmine Paolini e Tyra Grant. C’è anche Lorenzo Musetti con Hurkacz.? Dalle 10:00 in diretta TennisMania sul canale YouTube di OA Sport con Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco.?? Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le dirette! #Sinner #Nadal #Tennis #ATP #TennisMania #OASport #Paolini #Grant #Musetti #TennisLive Un ottimo Celestino Vietti si è piazzato al secondo posto al termine della prima sessione di prove libere valida per.🔗 Leggi su Oasport.it

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Madrid 2026 p. 2: Real Sinner

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