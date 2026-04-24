L' oroscopo di sabato 25 aprile 2026 | le stelle sotto la Torre
Il 25 aprile 2026, le persone che vivono in città lungo l’Arno si trovano di fronte a influenze planetarie che interessano vari aspetti della vita quotidiana. Secondo le previsioni, alcuni segni potrebbero riscontrare cambiamenti nelle relazioni personali, mentre altri potrebbero dedicarsi a progetti o attività specifiche. Le stelle indicano un giorno in cui le energie si manifestano in modo diverso a seconda del segno zodiacale di appartenenza.
Cari cittadini pisani, ecco un oroscopo su misura per la città e i suoi abitanti. Il 25 aprile 2026 porta nuove energie lungo l’Arno: leggete cosa riserva il destino ai diversi segni della vostra città amata.ArieteL’energia patriottica di questa giornata vi ispira a prendere iniziativa, magari.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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La mia intervista a "Il cavallo e la torre" x.com