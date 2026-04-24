Negli ultimi giorni, le tensioni nello Stretto hanno portato a un aumento dei prezzi di petrolio e gas, influenzando i mercati finanziari mondiali. Mentre le diplomazie internazionali si sono concentrate sulla dichiarazione di un cessate il fuoco, i mercati energetici continuano a mostrare segnali di instabilità. L’incertezza sulle future forniture di risorse ha contribuito a una salita dei prezzi, creando agitazione tra gli operatori economici globali.

Mentre le diplomazie internazionali hanno brindato, negli ultimi giorni, al cessate il fuoco a terra, l'economia globale osserva con il fiato sospeso il nuovo e preoccupante fronte tra le onde. La guerra insomma non si è fermata, si è semplicemente spostata. Ieri mattina, dalla televisione di stato iraniana è stato pubblicato un video che mostrerebbe i pasdaran che sequestrano due navi commerciali nello Stretto di Hormuz. L'oggetto delle tensioni sono la Msc Francesca, accusata di essere "collegata a Israele" e la nave greca Epaminondas, che sarebbe stata "sprovvista dei permessi necessari". Anche una terza nave, la Msc Euphoria, è stata colpita mentre navigava nello Stretto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lo Stretto "scalda" i mercati. Impennata di petrolio e gas

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