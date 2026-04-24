Lo storico proprietario della casa di Mamma ho perso l'aereo è morto dopo l'arresto per pedopornografia

Trovato morto in una riserva naturale l'ex proprietario della casa di Mamma ho perso l'aereo: John Abendshien era stato arrestato per detenzione di materiale pedopornografico.🔗 Leggi su Fanpage.it

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