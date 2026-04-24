Oggi si tiene la tappa del LIVE Tour of the Alps 2026, con Pidcock e Rodriguez in testa alla corsa. Il gruppo si trova a circa 50 secondi di distanza, mentre manca circa un chilometro al punto di scollinamento. Attualmente, nel plotone principale sono rimasti una decina di corridori, mentre i ciclisti continuano a spingere verso la conclusione della tappa. La gara prosegue con grande tensione tra i partecipanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.31 Un km allo scollinamento. 14.30 Sono rimasti una decina di corridori nel plotone principale. 14.27 2 km alla fine dell’ascesa, sotto il ritmo della INEOS il gruppo si è prtato a 50? dalla coppia al comando. 14.26 Attenzione perché ora si è portata la INEOS Grenadiers in testa al gruppo, vedremo se Arensman e Bernal vorranno provare già ora o aspetteranno il secondo passaggio. 14.25 Dina rimane a 6? dalla coppia al comando, mentre il gruppo paga 1’15”. 14.23 Continua l’andatura della Jayco AlUla nel gruppo principale, che si è ridotto ad una trentina di corridori. 14.22 Rimangono in testa Pidcock e Rodriguez, Dina prova a chiudere il gap per formare un terzetto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pidcock e Rodriguez in testa, gruppo a 50?

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