? Cosa sapere Lim Ji Yeon e Heo Nam Jun interpretano i protagonisti del nuovo drama SBS My Royal Nemesis.. La serie debutta l'8 maggio concentrandosi sul contrasto tra modernità e possessione spirituale Joseon.. Lim Ji Yeon e Heo Nam Jun svelano i dettagli sulla complessa dinamica tra i loro personaggi nel nuovo drama SBS My Royal Nemesis, in arrivo l’8 maggio alle ore 21:50 KST. Il cast principale della produzione romantico-commedia ha recentemente partecipato a un servizio fotografico per l’edizione di maggio di Korea, offrendo uno sguardo ravvicinato sulla trama che vedrà protagonista una trasformazione spirituale e sociale. La narrazione...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lim Ji Yeon e il fantasma Joseon: amore folle per un magnate cinico

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