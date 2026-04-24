Libere Dentro la parola attraversa il carcere e diventa racconto condiviso

Venerdì 24 aprile alle 18:00 si terrà presso la Casa delle Donne in via Trento 9 a Reggio Calabria lo spettacolo “Libere Dentro”. L’evento è un reading che mette in scena il lavoro realizzato all’interno di una casa circondariale, dando voce alle persone detenute e offrendo uno spazio di espressione attraverso la scrittura. L’iniziativa mira a condividere un racconto che attraversa le mura del carcere e si rivolge alla comunità.

La voce come atto di esistenza, la scrittura come possibilità di trasformazione: venerdì 24 aprile alle ore 18:00, alla Casa delle Donne Via Trento 9, Reggio Calabria, andrà in scena “Libere Dentro”, reading che restituisce al territorio il lavoro nato all’interno della Casa Circondariale.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Ancona 2028, alla Mole Vanvitelliana la "Festa del Racconto Condiviso"«Questa candidatura – ha spiegato l’assessore alla Cultura Marta Paraventi - nasce da un lavoro concreto, costruito giorno dopo giorno con chi ha... Leggi anche: La scrittrice Letizia Dimartino ha condiviso con noi un racconto dedicato ai 30 anni Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Dopo sette anni esce dal carcere: Sei libero. In 24 ore si fa arrestare ubriaco e torna dentro; Ho paura di tante cose, ma quando metto gli sci dentro di me scatta qualcosa d'indescrivibile. Non sarò ossessionata dalla vittoria. La Coppa del Mondo? Incredibile; Carlo Martinelli: un titolo forte fuorviante come le belle cose dissidenti | MEI - Meeting Degli Indipendenti - MEI; Le TWICE arrivano in Italia: dentro il gruppo che ha cambiato le regole del K-pop globale. Reggio Calabria, Libere Dentro: la parola che attraversa il carcere e diventa racconto condivisoLa voce come atto di esistenza, la scrittura come possibilità di trasformazione: venerdì 24 aprile alle ore 18:00, alla Casa delle Donne Via Trento 9, Reggio Calabria, andrà in scena Libere Dentro, ... strettoweb.com Buongiorno. Che esperienza avete con le tende da sole Meglio libere o cassonettate Da dentro casa avete qualche foto di quello che si vede per vedere la differenza di struttura dovendole mettere per il balcone del salotto Le tende a caduta verticale con t - facebook.com facebook