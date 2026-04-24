L’Hotel Monteconero inaugura la stagione 2026 tra le novità l' area wellness accessibile anche senza pernottamento

L’Hotel Monteconero ha aperto ufficialmente la stagione 2026, con alcune novità tra cui un’area wellness accessibile anche a chi non soggiorna in struttura. La storica struttura di Sirolo, situata a 550 metri sul livello del mare e ricavata da un’antica abbazia camaldolese, ha ripreso le attività nel cuore del Parco del Conero. La riapertura segna l’inizio di un nuovo ciclo per l’hotel, che si trova in una posizione panoramica.

SIROLO - È ripartita la stagione dell’Hotel Monteconero, storica struttura ricettiva di Sirolo affacciata a 550 metri sul mare e ricavata da un’antica abbazia camaldolese nel cuore del Parco del Conero. Sotto la guida della famiglia Bernetti, titolare della cantina Umani Ronchi, il 2026 segna.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Wellness in Montenegro: l’hotel che trasforma il riposo in allenamentoNella suggestiva cornice della baia di Kotor, dove le montagne si tuffano direttamente nelle acque cristalline dell’Adriatico, il gruppo Kerzner ha... Vannacci inaugura sede Futuro Nazionale tra le contestazioni: “Noi unica novità politica degli ultimi anni”“Futuro Nazionale ha un ampio respiro,è l’unica novità politica degli ultimi 15 anni“. Approfondimenti e contenuti L’Hotel Monteconero al cambio di gestione con Bernetti&GabrielliANCONA Intimo come una preghiera, che parla al sacro. Assoluto come le forze della natura, che da lì con lo sguardo si dominano. Salire, fino a 550 metri d’altezza, sulla sommità del promontorio, che ... corriereadriatico.it I nuovi proprietari: Hotel Monteconero, come una folgorazione. Ecco come diventeràCome una folgorazione. Perché quando l’imprenditore Michele Bernetti si è arrampicato in cima al promontorio per visitare l’Hotel Monteconero se n’è innamorato subito. Sa, non l’ho mai detto ... ilrestodelcarlino.it