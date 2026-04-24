L'attore era stato preso di mira bonariamente durante la cerimonia dei premi dalla conduttrice che manda dei fiori a tutti i suoi bersagli, ma stavolta ha ricevuto una risposta curiosa L'attuale conduttrice dei Goplden Globes Nikki Glaser ha rivelato al Tonight Show che Leonardo DiCaprio le ha mandato dei cesti pieni di pasta dopo i Golden Globe del 2026. Il monologo esilarante di Glaser alla cerimonia è diventato virale per aver preso in giro la storia di DiCaprio di uscire con donne sotto i 30 anni, che è l'unica cosa che la maggior parte delle persone sa di lui dato che non rivela alcuna informazione sulla sua vita privata. L'ironia di Nikki Glaser e il curioso regalo di DiCaprio Glaser ha ammesso a Jimmy Fallon che stava "facendo fatica" a .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Leonardo DiCaprio e la battuta sui gusti "molto italiani": la risposta è un regalo inatteso

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