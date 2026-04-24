L’enorme festival dove dovrebbe suonare Kanye West è molto misterioso

L'Hellwatt Festival di Reggio Emilia, evento molto atteso e di grandi dimensioni, sta attirando l'attenzione per il suo carattere misterioso. Di chi ha organizzato il festival si conosce poco, così come delle modalità di gestione e delle linee guida dell'evento. La presenza di un artista internazionale, prevista come headliner, non ha ancora avuto conferma ufficiale. La situazione ha generato curiosità tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Dell'Hellwatt Festival di Reggio Emilia e del suo fondatore si sa poco, e quel poco sta facendo preoccupare le amministrazioni locali A guardare i nomi in programma, l’Hellwatt festival di Reggio Emilia è certamente uno dei più ambiziosi mai organizzati in Italia. In cinque serate distribuite su tre fine settimana, dal 4 al 18 luglio, dovrebbe salire sul palco una quindicina tra rapper, cantanti e dj di fama mondiale: i più attesi sono il rapper Travis Scott e soprattutto Kanye West, che a Reggio Emilia potrebbe tenere uno dei pochi concerti europei dopo le cancellazioni di diverse date – nel Regno Unito, in Polonia, in Svizzera e in Francia – per via delle dichiarazioni esplicitamente antisemite fatte negli ultimi anni.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - L’enorme festival dove dovrebbe suonare Kanye West è molto misterioso Notizie correlate Kanye West incendia il Wireless Festival: i brand scappano viaKanye West, noto anche come Ye, è al centro di una tempesta mediatica che rischia di compromettere il Wireless Festival di Londra, previsto per... Leggi anche: Hellwatt Festival con Kanye West, Martin Garrix, Rita Ora, Baby Gang Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Kanye West si è quasi esibito a Basilea; Kanye West: le controversie che lo stanno allontanando dai palchi; Kanye West, il concerto in Polonia salta dopo lo stop del venue; Kanye West, concerto cancellato in Polonia: cresce la polemica anche in Italia. L’enorme festival dove dovrebbe suonare Kanye West è molto misteriosoDell'Hellwatt Festival di Reggio Emilia e del suo fondatore si sa poco, e quel poco sta facendo preoccupare le amministrazioni locali ... ilpost.it A Reggio Emilia aumentano le pressioni per cancellare il concerto di Kanye WestIl concerto di Kanye West in programma il 18 luglio all’Hellwatt festival di Reggio Emilia dovrebbe essere uno dei pochi confermati del suo tour internazionale. Dovrebbe, perché nelle ultime settimane ... ilpost.it Annullare il concerto di Kanye West a Reggio Emilia Ecco l'elenco dei nominativi che hanno firmato la petizione su change.org alla data del 23.04.2026 h.22.45. Sono 255! Per aderire al link: https://c.org/V4T6z75ctC - facebook.com facebook Paradosso Reggio Emilia, città rossa che più rossa non si può, almeno nella tradizione novecentesca giunta fino a noi sotto forma di una serie ininterrotta di giunte di sinistra fin dal Dopoguerra, come quella attuale: mentre il tour mondiale di Kanye West perde x.com