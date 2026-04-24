le truffe cambogiane

Negli ultimi tempi si sono intensificate le truffe provenienti dalla Cambogia, che coinvolgono chiamate telefoniche, messaggi SMS, WhatsApp ed email false. Le vittime vengono indotte a fornire dati personali o a trasferire denaro, con tecniche sempre più sofisticate e mirate. Questi episodi rappresentano un fenomeno in crescita, che colpisce persone di diverse età e provenienze, e vengono utilizzati metodi di comunicazione digitali per ingannare gli utenti.

In un contesto economico sempre più complesso e regolamentato, la sicurezza sul lavoro non rappresenta. Per la febbre nei bambini, al Policlinico di Milano un test rapido che scopre se. Il settore della metalmeccanica e della componentistica industriale rappresenta da sempre la spina dorsale dell’economia. Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. I Carabinieri hanno portato avanti un’operazione antidroga tra Piemonte e Lombardia che ha portato a. Carrozzina rubata ad insegnante disabile, denunciato dalla Polizia il responsabile, recuperato il mezzo. A Milano,. Giornata complicata per la mobilità milanese quella di domani, venerdì 24 aprile.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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WORLD’S BIGGEST SCAM #cambodiascam

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Esplodono le truffe online o via messaggio, le 11 parole più usate per tendere le trappole e rubare soldiLe truffe affettive si stanno diffondendo molto in tutto il mondo e anche in Italia.

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Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Raggiunti sei punti di consenso nel dialogo strategico 2+2 tra Cina e Cambogia; Wang Yi incontra il Vice primo ministro e Ministro degli Esteri della Cambogia Prak Sokhonn; Capo di Stato ad interim cambogiano Hun Sen incontra Wang Yi; Gli Stati Uniti sanzionano il senatore cambogiano per presunti collegamenti a reti di truffe.

Le truffe cambogianeLe truffe telefoniche e online realizzate con telefonate dirette, Sms, Whatsapp e mail ingannevoli, hanno sempre l’obiettivo è sottrarre alle vittime ... ilnotiziario.net

Breaking Italy. . Negli ultimi anni, in Cambogia si è sviluppata un’enorme rete di scam center: strutture in cui migliaia di persone, spesso reclutate con l’inganno o costrette con la forza, vengono obbligate a portare avanti truffe online su larga scala. Per molto te - facebook.com facebook