Le istituzioni Ue a Cipro firmano la roadmap per il mercato unico

Le istituzioni dell’Unione Europea presenti a Cipro hanno firmato ufficialmente una roadmap dedicata al mercato unico. La firma è avvenuta alla presenza del rappresentante del Consiglio, del Parlamento e della Commissione Europea, in seguito all’iniziativa annunciata dalla presidente dell’UE. La proposta mira a rafforzare l’integrazione economica tra gli Stati membri, con un focus particolare sulle politiche di liberalizzazione e di coordinamento delle norme di settore.

Le tre istituzioni Ue, Consiglio, Parlamento e Commissioni, hanno firmato la roadmap per il mercato unico, lanciata dalla presidente Ursula von der Leyen. "Firmato! La nostra tabella di marcia 'One Europe One Market'. È la nostra visione politica comune, definita in occasione del vertice di Alden Bielsen, per un mercato unico pienamente funzionante entro la fine del 2027. Con azioni concrete sui fattori chiave della prosperità. Da norme più semplici all' intelligenza artificiale e a una rete commerciale più forte. Ora diamo vita a questo progetto", scrive su X von der Leyen, pubblicando l'immagine che la ritrare con Roberta Metsola e Nikos Christodolulides, presidente di Cipro e quindi del semestre europeo.🔗 Leggi su Lanazione.it Notizie correlate Vertice Ue, Costa: “Consenso su semplificazioni e regime unificato per le imprese”. Von der Leyen: “A marzo la roadmap per il mercato unico”Il vertice Ue informale sulla competitività andato in scena nel castello di Alden Biesen, in Belgio, ha visto gli Stati membri ancora spaccati: da un... Un’Europa, un mercato unico: il Consiglio europeo vara la roadmap ma lascia aperta la crisi energeticaAl termine del vertice del Consiglio europeo, nelle prime ore di venerdì mattina, i leader dell’Unione europea hanno adottato delle conclusioni che... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Consiglio europeo: sfide geopolitiche e Quadro finanziario pluriennale; Leader Ue oggi a Cipro tra guerra in Iran, crisi energetica e bilancio; Cipro, riunione informale dei capi di Stato o di governo dell'Ue: i temi in agenda; Cipro. Viaggio nell’ultima capitale europea divisa in due. Ogni nostro gesto di comunione qui diventa segno profetico. Le istituzioni Ue a Cipro firmano la roadmap per il mercato unicoLe tre istituzioni Ue, Consiglio, Parlamento e Commissioni, hanno firmato la roadmap per il mercato unico, lanciata dalla presidente Ursula von der Leyen. Firmato! La nostra tabella di marcia One Eu ... ansa.it Vertice capi di Stato a Cipro: Medio Oriente, prestito a Kiev e stretto di HormuzProsegue oggi a Cipro il vertice informale con i capi di Stato e di governo dell'Ue. Su invito della presidenza di turno del Consiglio ... ecovicentino.it Migranti: Italia, Grecia, Malta e Cipro insieme per prevenire flussi incontrollati dal Medio Oriente- - facebook.com facebook Migranti, l'asse Italia-Grecia, Malta e Cipro per evitare una crisi come quella del 2015 x.com