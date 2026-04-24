L' Anpi Lanciano ricorda Gabriele Mastrangelo a un anno dalla tragedia

L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Lanciano ricorda Gabriele Mastrangelo a un anno dalla tragedia che lo ha coinvolto. In occasione della Festa della Liberazione, l'organizzazione si appresta a celebrare l'evento mantenendo vivo il ricordo e promuovendo iniziative dedicate alla pace. La commemorazione si svolgerà con incontri e momenti di riflessione pubblici, senza ulteriori dettagli sulla natura delle manifestazioni.

L'Anpi Lanciano si prepara a celebrare la Festa della Liberazione nel segno della memoria e della pace. Sabato 25 aprile 2026 l'associazione piantumerà un roseto per le ‘Madri costituenti’. Intanto oggi, 24 aprile, un mazzo di fiori è stato deposto anche per ricordare il tragico evento che ha.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Paupisi ricorda Francesco Pio Pannella a un anno dalla tragedia Paternò ricorda l'avvocato Pippo Virgillito ad un anno dalla scomparsaLa città di Paternò ricorda l'avvocato Pippo Virgillito, a un anno dalla scomparsa. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: ANPI Lanciano: Festa della Liberazione nel segno della memoria e della pace; Lanciano ricorda le vittime del bombardamento aereo, a 82 anni da quel tragico 20 aprile [FOTO]; I comitati lanciano la grande marcia a Mestre per il 25 aprile; Lanciano, La Festa della Liberazione tra memoria e pace. Fondamentale ricordare gli 80 anni della Repubblica nata dalla Resistenza. ANPI MEMORIA Foggia ricorda gli IMI con otto Pietre d’Inciampo, ANPI: Un gesto che restituisce dignità alla memoriaGli IMI italiani furono oltre 600.000, privati dello status di prigionieri di guerra e costretti ai lavori forzati in condizioni disumane ... statoquotidiano.it L’Anpi protesta: No all’iniziativa razzista in cittàTODI – Mentre ci accingiamo a definire gli ultimi dettagli per la celebrazione dell’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, con la collaborazione delle Istituzioni, scopriamo che la ... lanazione.it Acli - Associazioni cristiane lavoratori italiani, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - ANPI, ARCI, Libera Contro le Mafie e Pax Christi Italia - Pagina Ufficiale lanciano un appello dopo il voto. Milioni di persone hanno partecipato: è questo il dato più import - facebook.com facebook