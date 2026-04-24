Lamine Yamal criticato per una foto sul jet privato postata prima dell'infortunio | Non è casuale

In Spagna, calciatore è stato criticato dopo aver condiviso sui social una foto a bordo di un jet privato pochi giorni prima di un infortunio. La pubblicazione ha attirato attenzione e commenti negativi, con alcuni che hanno definito il comportamento poco professionale. La foto risale a un periodo in cui il giocatore si trovava in vacanza, e la sua condivisione ha generato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

In Spagna Lamine Yamal è stato accusato di essere poco professionale a causa di una foto in cui è sul suo jet privato: "L'infortunio non è qualcosa di fortuito".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Lamine Yamal dopo l’infortunio per cui rischia il Mondiale: “Fa più male di quando si possa spiegare”L'infortunio muscolare rimediato durante la partita di Liga spagnola Barcellona-Celta Vigo mette a serio rischio la partecipazione ai Mondiali 2026... Lamine Yamal celebra l’idolo Neymar: “Gli sarò sempre grato, per lui pagherei il biglietto”Lamine Yamal, alla vigilia di Atletico Madrid-Barcellona, gara di ritorno dei quarti di Champions League, parla del suo idolo assoluto il brasiliano... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lamine Yamal chiama, Neymar risponde: la posa iconica diventa virale; Lamine Yamal e la maledizione del rigore: la Spagna in ansia per il Mondiale; L'Italia non lo chiama ma Yamal gli sbatte contro: il boom di Ruggeri, idolo dell'Atletico e dei bar a Madrid; Barcellona eliminato dall'Atlético Madrid: 2-1 Barça, ma passano i Colchoneros. Lamine Yamal si sfoga sui social dopo l'infortunio: Fa più male di quanto possa spiegare. Ma è giallo sul MondialeEcco cosa ha scritto il classe 2007 dopo il ko che lo ha costretto a termina la stagione anzitempo, almeno con il Barcellona ... corrieredellosport.it Lamine Yamal dopo l’infortunio per cui rischia il Mondiale: Fa più male di quando si possa spiegareL'infortunio muscolare rimediato durante la partita di Liga spagnola Barcellona-Celta Vigo mette a serio rischio la partecipazione ai Mondiali 2026 di ... fanpage.it Brutta botta per il Barça: stagione finita per Lamine Yamal Il talento blaugrana si ferma proprio nel momento più delicato e i catalani perdono una delle loro stelle più pesanti. Numeri folli, giocate da fenomeno e ora una sola missione: tornare al top per i facebook Lamine #Yamal si sfoga sui social dopo l'infortunio: "Fa più male di quanto possa spiegare". Ma è giallo sul Mondiale x.com