La scuola Gasparotto di Fossoli dona mille euro alla Pediatria di Carpi

Si rinnova anche quest’anno il legame di solidarietà tra la scuola primaria "Leopoldo Gasparotto" di Fossoli e la Pediatria dell'Ospedale Ramazzini di Carpi. Grazie a una raccolta fondi che ha coinvolto l’intera comunità scolastica, sono stati donati mille euro a sostegno delle attività del.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Notizie correlate

Contrasto ai debiti di gioco, il Lions Club Carpi Host dona mille euro a DedaloNata nel 2015 per assistere famiglie e singoli cittadini a rischio povertà e indebitamento, e per promuovere parallelamente l’educazione finanziaria...

Sesto Elemento Tattoo dona 2.400 euro a Pediatria e neonatologiaDue giorni di creatività, passione e generosità si sono trasformati in un gesto concreto di aiuto per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria e...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Dalla scuola Gasparotto un nuovo gesto di solidarietà per la Pediatria di Carpi; Mille euro dalla Scuola Gasparotto per la Pediatria del Ramazzini; Dalla scuola Gasparotto un nuovo gesto di solidarietà per la Pediatria di Carpi.

Dalla scuola Gasparotto un nuovo gesto di solidarietà per la Pediatria di CarpiSi rinnova anche quest’anno il legame di solidarietà tra la scuola primaria Leopoldo Gasparotto di Fossoli e la Pediatria dell’Ospedale Ramazzini di Carpi. Grazie a una raccolta fondi che ha coinvol ... sassuolo2000.it

Bimbi dal cuore grande. Un dono alla PediatriaUn assegno gigante da mille euro per la Pediatria del Ramazzini. È il dono che i bambini della scuola primaria Gasparotto di Fossoli hanno consegnato ai professionisti del reparto diretto dal dottor ... ilrestodelcarlino.it

Un gesto di solidarietà che si rinnova Anche quest’anno la scuola primaria “Leopoldo Gasparotto” di Fossoli ha donato 1.000 euro alla Pediatria dell’Ospedale Ramazzini di Carpi, grazie a una raccolta fondi che ha coinvolto tutta la comunità scolastica Un’in - facebook.com facebook