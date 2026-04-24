La proposta | parcheggi scambiatori per alleggerire il traffico a Jesolo

A Jesolo si torna a discutere di soluzioni per migliorare la viabilità, con particolare attenzione ai parcheggi scambiatori. Il presidente di una associazione di categoria locale ha evidenziato come sia necessario un piano strategico per alleggerire il traffico, soprattutto in vista della prossima stagione turistica. La questione riguarda la gestione delle aree di sosta e il flusso di veicoli in uno dei luoghi più frequentati della zona.

Per la viabilità di Jesolo serve un masterplan: lo sostiene Roberto Dal Cin, presidente locale di Confapi, che alla vigilia della stagione turistica torna a porre l'attenzione su uno dei temi più critici per la località balneare. «Ogni anno - spiega - questo argomento si ripropone con l'aumento.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Sensi unici per alleggerire il traffico. Tre progetti per Ravenna Sud: "Consiglio territoriale favorevole"Il consiglio territoriale di Ravenna Sud nei giorni scorsi ha dato parere favorevole all’unanimità su tre piani particolareggiati... Caos parcheggi, la proposta: "Incentivare il trasporto pubblico con tariffe agevolate"“Vista la situazione è bene ripensare alla questione parcheggi, ma non solo, condivisibile in alcuni casi, come per il Silos, il contenimento dei...