In un momento in cui il ritmo quotidiano sembra accelerare senza sosta, un artista ha deciso di presentare il suo primo album intitolato “Euforia”. La pubblicazione arriva in un periodo caratterizzato da un costante flusso di informazioni e suoni provenienti dall’ambiente circostante. Tra le novità musicali, questa uscita si distingue per aver scelto di concentrarsi su temi personali e introspecttivi, lontano dal clamore esterno.

Il rumore del mondo non è mai stato così assordante, eppure c’è chi sceglie di sintonizzarsi su una frequenza diversa: quella del proprio battito cardiaco. Euphoría, in greco, indica una condizione favorevole. Nel lessico contemporaneo, però, l’euforia è diventata un modo elegante per richiamare l’urgenza, la sovraesposizione, l’idea che spegnersi non sia previsto. O, al contrario, viene spesa come premio, come promessa, come anestetico. Ha assunto la funzione di nome comodo per quello che rincorriamo quando il ritmo ci supera, quando il lavoro invade le ore, quando persino l’amore viene misurato a disponibilità e reattività. Papi· On,.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - La paternità nell’epoca del “sempre ON”: Papi· On pubblica il primo album “Euforia”

Notizie correlate

I Placebo annunciano la ristampa del primo album “Re: Created” e l’unica data in Italia nell’autunno 2026Per celebrare i trent’anni dalla pubblicazione di Re:Created, album con il quale hanno debuttato sulle scene, i Placebo hanno annunciato una nuova...

La band triestina Katana Koala Kiwi pubblica il suo primo album: "Abbiamo riversato le nostre gioie, paure, fragilità e speranze"“In questo disco abbiamo riversato le nostre gioie, le nostre paure, le nostre fragilità e le nostre speranze.

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: La paternità nell’epoca dell’iper-attivazione: Papi·On pubblica Euforia e racconta la generazione sempre ON; Irregolarità nelle pratiche edilizie, aumentano le segnalazioni dai Comuni.