La Mafia diventa La Famiglia cambia nome la catena di ristoranti spagnoli

La catena di ristoranti spagnola “La Mafia se sienta a la mesa”, ovvero “La Mafia si siede a tavola”, ha annunciato che cambierà il nome ai suoi locali in “La Famiglia se sienta a la mesa” dopo le polemiche sorte attorno al marchio. La notizia, comunicata dall'azienda in un incontro con i media.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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È innegabile e sotto gli occhi di tutti l’impegno che questo Governo sta portando avanti nella lotta alla mafia. Nessuna mistificazione oscurerà i fatti e i risultati raggiunti. - facebook.com facebook