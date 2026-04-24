La lista degli scienziati morti e il falso complotto della missione Artemis II simulata

Una clip diffusa sui social media collega la morte di un astronomo e la scomparsa di altri ricercatori americani, sostenendo che la missione Artemis II sia stata simulata. La sequenza mostra immagini di questi eventi e collega le notizie, alimentando teorie complottiste. Nessun elemento ufficiale ha confermato tali affermazioni, e le fonti ufficiali continuano a riferire sulle attività spaziali senza coinvolgimenti misteriosi. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli utenti online e nei media digitali.

Una clip virale sui social mette insieme la morte dell’astronomo Michael David Hicks e la sparizione di altri ricercatori americani per sostenere che la missione Artemis II sia una messinscena. In realtà, i decessi citati hanno cause accertate e indipendenti tra loro, mentre il presunto complotto sulla simulazione spaziale è privo di qualsiasi riscontro oggettivo. Per chi ha fretta. Circola un video che collega la morte di undici scienziati a una presunta simulazione della missione Artemis II.. Tra i nomi citati c’è Michael David Hicks, astronomo del JPL morto nel 2023 per cause naturali.. I casi di morte inclusi nella lista sono già stati chiariti dalle autorità: si tratta di suicidi, omicidi per rapina o decessi naturali, senza legami tra loro.🔗 Leggi su Open.online

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