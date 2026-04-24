ITA Airways sfida il caro-carburante | l’IA ottimizza i voli

ITA Airways ha deciso di adottare il software SITA OptiFlight su tutta la sua flotta. Questo sistema utilizza l'intelligenza artificiale per migliorare l'efficienza delle rotte e ridurre i consumi di carburante durante i voli. La compagnia ha comunicato che l'implementazione riguarda tutti gli aeromobili, con l'obiettivo di ottimizzare le operazioni di volo e gestire meglio i costi legati al carburante.

? Cosa sapere ITA Airways implementa il software SITA OptiFlight su tutta la flotta per ottimizzare i voli.. L'algoritmo punta a risparmiare 7.100 tonnellate di carburante entro la fine del 2026.. Per contrastare l’instabilità dei prezzi del carburante causata dalle tensioni geopolitiche nello Stretto di Hormuz, ITA Airways implementerà il sistema SITA OptiFlight® su tutta la flotta per ottimizzare le traiettorie di volo e ridurre i consumi energetici. La strategia della compagnia tricolore risponde a una necessità operativa immediata: la gestione dell’incertezza legata al jet fuel. Le criticità che interessano le rotte in Medio Oriente minacciano infatti di far impennare i costi operativi delle compagnie aeree proprio in vista della stagione estiva, con un rischio concreto di ripercussioni sui listini dei biglietti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ITA Airways sfida il caro-carburante: l’IA ottimizza i voli Notizie correlate ITA Airways punta sull’intelligenza artificiale per tagliare i consumi e risparmiare con il caro-carburante: ecco come funziona l’algoritmo in cabinaLa crisi geopolitica in Medio Oriente, con la massima allerta sullo Stretto di Hormuz da cui transita gran parte del cherosene destinato... Tensione Medio Oriente: Ita Airways lancia 4 voli extraLa situazione degli italiani bloccati in India a causa delle turbolenze geopolitiche nel Medio Oriente ha spinto la compagnia di bandiera ad attivare... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ita Airways implementa SITA OptiFlight® per ridurre consumi e emissioni con l’intelligenza artificiale; Trasporto aereo: Ita Airways, grazie alla IA risparmio di carburante e riduzione di emissioni nel 2026; La sfida del turismo senza calendario; ITA Airways ridurrà consumi ed emissioni nel 2026 grazie all’IA di SITA. ITA Airways punta sull’intelligenza artificiale per tagliare i consumi e risparmiare con il caro-carburante: ecco come funziona l’algoritmo in cabinaLa compagnia aerea italiana implementa il sistema SITA OptiFlight per ottimizzare i consumi durante il decollo e ridurre le emissioni di CO2 ... ilfattoquotidiano.it ITA Airways risparmia carburante e riduce le emissioni grazie all’AIITA Airways ha già ottenuto risultati significativi ed è sulla buona strada per conseguire oltre 7.100 tonnellate di risparmio di carburante ... bitmat.it Premi: al via la "Penna d'Oca del Campidoglio",sfida all'AI con il valore dell'umanità. Dalla forza della gatta Rosi a quella del cane Ombra, il 28 aprile in Sala Protomoteca #ANSA x.com Divieto biglietti ai residenti a Napoli per Sambiase-Nissa. Arriva un provvedimento legato all’ordine pubblico per la sfida tra Sambiase e Nissa, gara decisiv - facebook.com facebook