In Iran, si parla di un possibile piano militare per attaccare lo stretto di Hormuz, mentre la Spagna è stata sospesa dalla NATO. Nel frattempo, un incontro tra gli ambasciatori di Israele e Libano nello Studio Ovale si è concluso con un commento positivo e il prolungamento di tre settimane del cessate il fuoco tra i due paesi. Questi eventi sono seguiti da vicino dagli osservatori internazionali.

L'incontro fra gli ambasciatori di Israele e Libano avvenuto nello Studio Ovale è "andato molto bene" e il cessate il fuoco fra i due paesi è stato prorogato di tre settimane. Lo ha scritto Donald Trump su Truth confermando di aver presenziato all'incontro alla Casa Bianca, insieme con il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance e il Segretario di Stato, Marco Rubio. Restano i nodi da sciogliere in Iran: primo fra tutto il blocco dello stretto di Hormuz. Di seguito le principali notizie della giornata: "Un'email del Pentagono ipotizza la sospensione della Spagna dalla Nato - Una email interna del Pentagono ipotizza misure contro gli alleati Nato ritenuti "difficili" nel conflitto Usa-Iran, inclusa la possibilità di sospendere la Spagna dall'Alleanza.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la guerra nel Golfo in diretta: "Piano per attaccare Hormuz, Spagna sospesa dalla Nato"

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