Interventi urgenti di asfaltatura a Casalserugo | ecco le modifiche alla viabilità in via Bacchiglione Destro

Venerdì 24 aprile 2026, il Comune di Casalserugo realizzerà interventi di asfaltatura sulla via Bacchiglione Destro. I lavori sono stati programmati per riparare il manto stradale danneggiato e migliorare la sicurezza della strada. Durante le operazioni, verranno apportate modifiche alla viabilità, che saranno comunicate ai cittadini. L’intervento si inserisce in un intervento di manutenzione urgente per garantire condizioni di percorrenza più sicure.

Il Comune di Casalserugo informa la cittadinanza che venerdì 24 aprile 2026 saranno eseguiti interventi urgenti di asfaltatura finalizzati alla messa in sicurezza della sede stradale, a causa del significativo deterioramento del manto.I lavori si svolgeranno in via Bacchiglione Destro, nel.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Perugia, interventi di potatura e asfaltatura: modifiche temporanee alla viabilitàPer consentire i lavori di potatura di alcune alberature pubbliche in via Raffaello il Comune di Perugia, con ordinanza n. Lavori urgenti di asfaltatura a Varenna: attenzione ai 4 giorni di modifiche alla viabilitàAttenzione alle modifiche alla viabilità per lavori urgenti di asfaltatura a Varenna.