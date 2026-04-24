Inchiesta San Siro spunta la bozza corretta | così la valutazione degli esperti è cambiata in 10 giorni

Un'inchiesta sulla questione di San Siro rivela che, in un arco di dieci giorni, la valutazione di uno stadio e delle aree circostanti, redatta da due docenti milanesi, è stata modificata. La prima bozza consegnata al Comune di Milano sembrerebbe essere stata aggiustata successivamente per allinearsi con una valutazione precedente fornita dall'Agenzia delle Entrate. Questa modifica sarebbe avvenuta senza che siano stati resi noti dettagli sui motivi o sui metodi impiegati.

La valutazione dello stadio di San Siro (e delle aree intorno), da parte di due docenti milanesi, sarebbe stata “modificata” dopo una prima bozza consegnata al Comune di Milano, in modo da farla “coincidere” con quella fornita in precedenza dall'Agenzia delle Entrate. È un passaggio, riferito da.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Inchiesta stadio San Siro, la Procura analizzerà i telefoni degli indagati con 150 parole chiaveVerranno usate 150 parole chiave per analizzare i cellulari delle 9 persone indagate nell'ambito dell'inchiesta per turbativa d'asta e rivelazione di... Leggi anche: Nuovo stadio a San Siro: anche la Commissione Ue dice che va fatta la valutazione ambientale Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cda Atm, Sala candida il dg del Comune Malangone; Escort per i calciatori di Serie A, il pacchetto all inclusive con sesso e droga dopo le partite a San Siro. Cliente anche un pilota di...; Vendita di San Siro, altri riflettori sull’inchiesta: spunta una telefonata tra Scaroni e Sala; Indagine San Siro, gli atti in mano alla Procura: Sala mise pressione a Scaroni per la manifestazione di interesse. Inchiesta San Siro, spunta la bozza corretta: così la valutazione degli esperti è cambiata in 10 giorniI flussi di cassa e il valore dello stadio: ecco i tre passaggi della perizia che sarebbero stati modificati prima del deposito finale in Comune ... milanotoday.it Inchiesta sulla vendita dello stadio San Siro, i pm: Il sindaco Sala fece pressioni su ScaroniIn uno scambio di mail, sulle quali sta indagando la Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta sullo stadio San Siro, emergerebbe come il sindaco di ... fanpage.it Inchiesta sulla vendita di #SanSiro, spuntano nuovi particolari: #Sala mise pressione a #Scaroni. I dettagli #SempreMilan x.com Inchiesta San Siro La chiamata di Sala e Scaroni - facebook.com facebook