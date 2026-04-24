Incendio in montagna la svolta nella notte | cosa è successo e com' è la situazione

Nella notte si sono susseguiti interventi per spegnere un incendio che si è sviluppato sopra Comeglians. Sono stati effettuati circa cinquanta lanci d’acqua e sono stati impiegati mezzi aerei per tutta la notte, mentre le squadre di terra continuano a monitorare la zona. La situazione rimane sotto osservazione e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Cinquanta lanci d’acqua, ore di intervento dall’alto e una notte di monitoraggio: arrivano gli aggiornamenti sull’incendio sviluppatosi sopra Comeglians. Alle 8.30 di oggi, venerdì 24 aprile, la stazione forestale di Forni Avoltri ha comunicato che il rogo è spento e non si registrano più focolai.🔗 Leggi su Udinetoday.it INCENDIO MORTALE A CRANS-MONTANA, 47 VITTIME E 6 ITALIANI ANCORA DISPERSI Notizie correlate Incendio choc nella notte, morti diversi adolescenti: soccorsi sul posto, cosa è successoUn incendio sviluppatosi nella serata di ieri sul tetto di un edificio residenziale di cinque piani ha causato la morte di cinque adolescenti. Bambino col cuore bruciato, la notizia dall’ospedale: cosa è successo nella notte!Domenico, il bambino di due anni e mezzo, ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, non risultava primo nella lista d’attesa per il trapianto di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Incendio a Comeglians; Incendio a Comeglians: fiamme in espansione verso il bosco di Maranzanis; Chiusa S.Michele: boschi in fiamme sulla montagna, necessario l'elicottero; Pauroso incendio boschivo: 150 vigili del fuoco al lavoro per circoscrivere l'area. Colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Santo Stefano in Aspromonte, grosso incendio nella notte: brucia la montagna dello Schiccio | FOTO LIVEUna vasta coltre di fuoco sta devastando in queste ore le montagne di Santo Stefano in Aspromonte, determinando apprensione nell’intera comunità montana e mettendo a dura prova i soccorsi. Il fronte d ... strettoweb.com Un terribile incendio ha distrutto una palazzina a Grumello del Monte: 8 intossicatiLa notte di un paesino di montagna nella bergamasca è stata pesantemente sconvolta da un terribile incendio che ha interessato un palazzo che è andato distrutto, scopriamo cosa è accaduto e quali sono ... notizie.it #Frattamaggiore- Incendio a Frattamaggiore, fiamme alte 9 metri: i poliziotti fanno evacuare il palazzo e spengono il fuoco . #Cronaca #Incendio #Polizia #Evacuazione #NanoTV - facebook.com facebook Olbia, incendio nel posteggio di un albergo: tre auto distrutte x.com