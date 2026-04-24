in utero la fecondazione assistita raccontata in una serie tv

Per la prima volta una serie tv italiana affronterà l’argomento della fecondazione assistita. Si intitola In utero, ed è ideata dalla scrittrice Margaret Mazzantini, per la regia di Maria Sole Tognazzi, con un cast corale che mette al centro medici, pazienti, donatori di spermatozoi e ovociti. Il titolo promette di far discutere e debutterà su HBO Max il prossimo 8 maggio. La vicenda si svolge a Barcellona, dove il ginecologo Ruggero Gentile, interpretato da Sergio Castellitto, e la moglie Teresa, cui presta il volto Maria Pia Calzone, hanno fondato la clinica di procreazione medicalmente assistita Creatividad. Al loro fianco lavorano Angelo, brillante biologo che ha completato un percorso di transizione, interpretato da Alessio Fiorenza, e Dora, nuova patient assistant interpretata da Thony.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Panoramica sull’argomento

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