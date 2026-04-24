Impegni in trasferta per serie C e serie D

Per la ventiquattresima giornata del campionato, le squadre di serie C e serie D di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sono impegnate in trasferta. Le partite si svolgono in diverse località, coinvolgendo le squadre nelle rispettive categorie. La stagione prosegue con incontri programmati lontano da casa, senza che siano state annullate o spostate le gare previste.

Ventiquattresima giornata di campionato e per le formazioni di serie C e serie D di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza impegni in trasferta. L’Under 19 in campo a Reggio Emilia nella Final Four regionale di categoria.La formazione di serie C, guidata in panchina dal primo allenatore Matteo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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