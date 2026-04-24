Il territorio riminese corre sull’occupazione +1,5 punti in un anno | così supera le province limitrofe

Nel 2025, il territorio riminese registra un aumento di 1,5 punti percentuali nell’occupazione in un anno, superando le province vicine. Il quadro del mercato del lavoro in Romagna si presenta con basi solide, anche se si evidenziano problematiche che necessitano di interventi rapidi. La crescita occupazionale si inserisce in un quadro di miglioramento generale, mentre alcune criticità continuano a influenzare il settore.

Il panorama del lavoro in Romagna nel 2025 si delinea come un sistema caratterizzato da fondamentali solidi, ma attraversato da crepe strutturali che richiedono attenzione immediata. L'integrazione tra i dati locali e il Rapporto Annuale dell'Emilia-Romagna mostra una regione capace di attestarsi.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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