Giuseppe Milici porta a Palermo un tributo jazz dedicato a Michael Jackson giovedì 23 aprile al Teatro Agricantus. Il musicista proporrà una rivisitazione delle canzoni del Re del Pop attraverso interpretazioni in chiave jazz. L’evento si inserisce nella programmazione del teatro e prevede un'esibizione dal vivo del musicista, noto per le sue capacità di improvvisazione e la sua versatilità strumentale.

? Cosa sapere Giuseppe Milici presenta il tributo jazz a Michael Jackson giovedì 23 aprile al Teatro Agricantus.. L'evento sold-out a Palermo prevede una replica programmata per sabato 16 maggio.. Giovedì 23 aprile alle ore 21, il Teatro Agricantus di Palermo ospiterà Giuseppe Milici per un tributo jazz dedicato a Michael Jackson, con una serata che ha già raggiunto il sold-out. L’evento, intitolato Michael Jackson Jazz Tribute, vede protagonista l’armonicista e compositore palermitano Giuseppe Milici insieme al suo quartetto. La formazione musicale è completata da Aki Spadaro alle tastiere, Marco Gaudio al basso e Simone Rumolo alla batteria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il Re del Pop in chiave Jazz: Giuseppe Milici conquista Palermo

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