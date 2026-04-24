ITA Airways ha annunciato il rafforzamento della collaborazione con Aneri, noto marchio nel settore enologico internazionale. La compagnia aerea continuerà a promuovere i vini Aneri a bordo dei propri voli, consolidando così un rapporto già avviato tra le due realtà. Questa iniziativa mira a offrire ai passeggeri un’esperienza di volo arricchita con prodotti di alta qualità provenienti dal mondo del vino.

ITA Airways rafforza la collaborazione con Aneri, marchio di prestigio nel panorama enologico internazionale. Dal mese di aprile, ai passeggeri in classe Business su tutti i voli di ITA Airways è servito il Prosecco Aneri, contraddistinto da un gusto armonico, asciutto e giustamente sapido. È un ulteriore passo in avanti che consolida la partnership fra la compagnia aerea e l’azienda vinicola veronese, siglata nel dicembre 2025 con la comune volontà di trasformare il viaggio in una esperienza di gusto da ricordare. I prodotti enologici di Aneri sono infatti già presenti da dicembre dello scorso anno nelle due VIP Room delle Lounges dell’aeroporto di Roma Fiumicino, Hangar Lounge e Piazza di Spagna, per arricchire l’esperienza in sala con un tocco esclusivo, ma al contempo semplice e genuino.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Prosecco Aneri prende il volo con ITA Airways

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