Il poliziotto Cinturrino accusato di aver spogliato e picchiato un ragazzo in carrozzina | Era nudo a terra
Un testimone ha raccontato di aver assistito a un episodio nel quale un ufficiale di polizia avrebbe spogliato e picchiato un ragazzo in carrozzina in un'area boschiva. Secondo quanto riferito, l'agente avrebbe cercato droga nel luogo e avrebbe agito in modo violento nei confronti del giovane, che si trovava a terra senza vestiti. L’ufficiale si trova attualmente in carcere con un’altra accusa di omicidio.
"L'ho visto tutto nudo", lo ha "picchiato e levato tutti i vestiti". Nei verbali dell'incidente probatorio, un teste accusa Cinturrino, in carcere per omicidio, di aver svestito e picchiato un disabile per cercare droga nel bosco di Rogoredo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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