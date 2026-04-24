Il poliziotto Cinturrino accusato di aver spogliato e picchiato un ragazzo in carrozzina | Era nudo a terra

Un testimone ha raccontato di aver assistito a un episodio nel quale un ufficiale di polizia avrebbe spogliato e picchiato un ragazzo in carrozzina in un'area boschiva. Secondo quanto riferito, l'agente avrebbe cercato droga nel luogo e avrebbe agito in modo violento nei confronti del giovane, che si trovava a terra senza vestiti. L’ufficiale si trova attualmente in carcere con un’altra accusa di omicidio.