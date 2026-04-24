Lunedì 27 aprile 2026 alle 16:10 va in onda un nuovo episodio de “Il paradiso delle signore”. La soap di Rai 1, in onda dal 2015, vede i personaggi affrontare un momento particolarmente difficile per uno di loro, Umberto. La puntata si concentra sulle vicende che coinvolgono i protagonisti e le loro relazioni in un episodio che promette tensione.

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de “Il paradiso delle signore”, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 156. Ecco le anticipazioni di lunedì 27 aprile. Nella puntata precedente di venerdì 24 aprile. Venerdì 24 aprile abbiamo lasciato i nostri protagonisti così: Agata è pronta a iniziare una nuova vita, grazie anche all’appoggio di Mimmo.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 27 aprile 2026: il momento più difficile per Umberto

Il Paradiso Delle Signore, Anticipazioni Dal 23 Al 27 Marzo 2026: La Lettera Misteriosa Di Adelaide!

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