Il Napoli prepara gli addii a fine stagione | ecco il primo indiziato

Il Napoli sta iniziando a pianificare i cambiamenti per la prossima stagione, con alcune decisioni già prese. Tra queste, si parla di un possibile addio di un calciatore, considerato finora uno dei punti fissi della rosa. La situazione riguardo al suo contratto e alle trattative con altri club resta ancora da definire, ma si fanno già strada le prime ipotesi. La squadra si prepara quindi a eventuali novità nel suo organico.

Il futuro di Leonardo Spinazzola al Napoli resta avvolto nell’incertezza, con una permanenza che appare sempre meno scontata. L’esterno azzurro, in scadenza di contratto a giugno, si trova in una fase di stallo che rende difficile prevedere quale sarà il suo destino nella prossima stagione. Il rinnovo, infatti, non sembra al momento una priorità condivisa secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto. I contatti tra le parti non hanno prodotto passi avanti concreti e la distanza resta significativa. Questa situazione contribuisce a raffreddare le possibilità di un prolungamento, lasciando spazio a ipotesi alternative. Secondo quanto riferito sul canale YouTube di Fabrizio Romano, i dialoghi tra il giocatore e il club sono attualmente fermi.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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