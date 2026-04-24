il fatturato della moda nel mondo a 541 miliardi lvmh prima per ricavi

Nel 2025, il settore della moda globale ha raggiunto un fatturato totale di 541 miliardi di euro, con un aumento dello 0,9% rispetto all’anno precedente. La crescita rispetto ai livelli pre-pandemia si aggira intorno al 32,7%. Le maggiori multinazionali del settore sono responsabili di circa il 62% di questa cifra, con aziende europee che contribuiscono per il 62% e quelle nordamericane per il 29%. Tra le aziende con i ricavi più alti si trova una nota casa di moda di lusso.

Nel 2025, le 75 maggiori multinazionali della moda hanno fatturato complessivamente 541 miliardi, in crescita dello 0,9% sul 2024, superando del 32,7% i livelli pre-pandemici, di cui il 62% generato dai player europei e il 29% dai nordamericani. E' quanto emerge dal nuovo report sul sistema Moda Mondo realizzato dall'area studi Mediobanca. Il report analizza i dati finanziari e l'andamento in Borsa delle 75 maggiori multinazionali della moda con ricavi superiori a un miliardo di euro ciascuna, di cui 39 hanno sede in Europa, 25 in Nord America, otto in Asia e tre in Africa. Fra i 39 gruppi europei, l'Italia - con 14 big -...🔗 Leggi su Lanazione.it

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